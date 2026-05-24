◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）ウィットリーは打者が一巡するまで無安打、６三振と立ち上がりが良すぎた。あまりに良くて、あとは落ちていくしかないという流れになってしまった。５回２死二、三塁のピンチで立石に外角球を４つ続けて２点タイムリーされたが、伏線は初回、森下に与えた死球だ。その後、右打者の内角に投げにくくなり、立石にも外角一辺倒。しかもボール気味の高めだったため、ミ