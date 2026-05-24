◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）長い長い攻撃が終わると、時計は試合開始から４０分も経過していた。ヤクルトが初回２死走者なしから１四球を挟んで６連続長短打、６得点の猛攻で勝負を決めた。池山隆寛監督（６０）は「粘り強く５、６回という勝負かなと思っていたので。びっくりしているぐらいです。投げるボールが無くなるぐらいよく食らいついてくれた」と、会心の勝利におどけた。打者一巡