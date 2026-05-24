「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）ゲームセットの瞬間、阪神・坂本は力強く右拳を握った。敵地での快勝は、主将の活躍抜きには語れない。打って守って、カード勝ち越しに尽力した。四回までウィットリーに１安打。停滞ムードが漂う中、五回に捕まえた。１死一塁で１４８キロカットボールを力強く引っ張って左前打。好機を広げると、後続がつながって２点を先制した。１点を追加した六回はなおも１死一、二塁で中前