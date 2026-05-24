「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）ラスト１１０球目カットボールでバットに空を切らせると、全身を使ってガッツポーズを決めた。今季初完投初完封で導いたカード勝ち越し。阪神・村上が敵地のマウンドで仁王立ちだ。最終回に訪れた試練。３−０の九回１死から代打・丸に右前打を許した。苦い記憶が脳裏によぎる。「またかぁ…って思いました」。１カ月半ぶりの白星を挙げた前回１６日・広島戦（甲子園）では、完封ま