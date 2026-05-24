ＤｅＮＡが米大リーグ・前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）を獲得に向け本格調査を進めていることが２３日、分かった。球団関係者が明らかにした。ドミニカ共和国出身で身長１９０センチ、体重１２０キロの右の大砲。メジャーでは通算１０本塁打だが、２４年にメキシコリーグで２６試合、１９本塁打をマークするなど、圧倒的なパワーが魅力だ。現在、チームは得点力不足に悩まされており、打線の厚みに期