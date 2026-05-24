芝クッション値9.7＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.7％、4角12.0％ダートG前11.4％、4角11.0％※土曜午前5時30分。芝は3〜4角の内寄りに傷みはあるが、全体的には良好。金曜は湿っていたが、着実に回復して土曜は時計も出ていた。水分を含んだダートは標準より時計が速め。