「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）先発の巨人・ウィットリーが研究を重ねてきた阪神打線に脱帽した。警戒していた森下は無安打、佐藤輝は単打一本と長打を封じるも、五回２死二、三塁でドラフト１位・立石（創価大）に適時打を許して今季３敗目。来日後から密に昨年王者の対策を練り続けてきた助っ人だったが「この惑星で一番いいバッターが４番にいて、森下君も間違いなくこの世界でいいバッターの一人。立石君もす