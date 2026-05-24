芝クッション値8.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.5％、4角15.7％ダートG前10.0％、4角11.3％※土曜午前5時30分。芝はコース全体の内寄りが激しく傷み、直線は内を避けたコース取りが目立つ。日曜午前は再び雨予報。ダートは雨量次第で先行馬の天下に。