【カンヌ＝浅川貴道】第７９回カンヌ国際映画祭で２３日夜、コンペティション部門の授賞式が開かれ、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した、ヴィルジニー・エフィラさんと岡本多緒さんが共同で女優賞を獲得した。日本の俳優が同賞を獲得したのは初めて。同作は、哲学者の宮野真生子さんと人類学者の磯野真穂さんが、病や命をめぐって交わした往復書簡を収めた同名の共著が原作。パリで介護施設を運営するフランス人