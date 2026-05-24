中距離ダート重賞「第33回平安S」が23日、京都競馬場で行われ、横山和生（33）騎乗の1番人気ロードクロンヌが3馬身半差の快勝。今年のプロキオンSに続く2度目の重賞制覇を飾った。鞍上の横山和は同レース初騎乗VでプロキオンS、ロードフォンスに騎乗した根岸Sに続く今年の重賞3勝目。管理する四位洋文師（53）は騎手時代に4度勝利経験があり、調教師としては延べ4頭目の出走で初勝利となった。強風が吹き荒れる中、ロードクロ