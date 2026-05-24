▼2着ヴァルツァーシャル（斎藤）うまく運べたけど勝った馬を褒めるしかないですね。この馬本来の走りは見せてくれました。▼3着タイトニット（川田）自分の競馬に徹して最後まで頑張った結果、3着まで来てくれました。▼4着メリークリスマス（三浦）自分のリズムで走れば脚を使ってくれる。状態は上がっていました。▼5着ヴァンヤール（角田）状態が上がっていたし、今日はスムーズに運べました。トモが緩いので、そのあ