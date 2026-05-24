1番人気ドンインザムード（牡4＝今野、父アジアエクスプレス）が4角3番手から抜け出して7馬身差の圧勝。重量59キロをものともせず、豪快に突き抜けた。鞍上の荻野極は「凄く上手に走ってくれた。この距離（1400メートル）でのレースが器用になってきている。反応も良かったし、強い内容でした」と絶賛した。