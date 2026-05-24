◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）ウィットリーが肩を落とした。０―０で迎えた５回２死二、三塁。立石の打球が中前で弾み２点を失うと、悔しそうに息を吐いた。「一番肝心なところで失点につなげてしまった」。６回途中３失点で、今季３敗目を喫した。阪神との伝統の一戦初登板。初回に３三振を奪うなど、３回までに６Ｋと順調な立ち上がりだったが、回を重ねるにつれ、上位打線を中心に安打を許し