◆大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）西前頭１０枚目・伯乃富士が大関・霧島を寄り倒し、４敗を守った。２敗で単独トップだった霧島を引きずり下ろし、千秋楽に３敗の霧島、小結・若隆景、４敗の平幕・義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕の７人に優勝の望みが残る大混戦を演出。史上最多の６人による決定戦にもつれ込む可能性も出てきた。大歓声の中、伯乃富士が丁寧に手刀を切り、５５本の懸賞の束を大