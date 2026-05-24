「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）日本ハムは２試合連続１０点差負けで２連敗。ソフトバンクと入れ替わって４位に順位を落とした。今季のソフトバンク戦は７戦全敗。監督通算３００勝に王手をかけてから２試合足踏みとなった新庄監督は「明日、明日。明日勝つばい」と短く話して引き揚げた。打線がつながりを欠いた。毎回の１１安打、二回から六回までは５イニング連続で無死から安打を記録