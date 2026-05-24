「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）本拠地にため息ばかりが充満した。巨人・阿部監督は厳しい表情で、完敗だった試合を振り返る。「もうね、見ての通りやられました」。先発・村上の前に手も足も出ない。３安打完封を許し、阪神戦は４連敗となった。難敵だからこそ勝負を仕掛けたが、奏功しない。初回、浅野の打球を阪神内外野がお見合いする形で出塁に成功（記録は二塁打）。１死三塁を作ると、吉川が追い込まれたタ