新規開業の秋本大介師（44）が新潟1RのランフォースマイルでJRA初勝利を挙げた。通算33戦目。秋本師は「馬主さん、騎手、厩舎スタッフ、獣医、装蹄師の皆さんのおかげだと思っております。本当に感謝しかありません」とコメントした。同じく新規開業の松尾卓哉師（44）が東京7RのルナルーチェットでJRA初勝利を挙げた。通算33戦目。松尾師は「牧場関係者や厩舎スタッフ皆で一丸となって、勝てたことをうれしく思います。非常に