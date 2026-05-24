巨人ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が２３日、２度目の阪神戦へ、闘志を燃やした。６４年ぶりの新人開幕マウンドで、球団史上初となる開幕星を挙げて以来、約２カ月ぶりの再戦だ。今回は同じドラフト１位・立石（創価大）もラインアップに加わっており「楽しみです」と淡々。チーム全体として「よく打っているな」と印象を持つ阪神打線へ「何とか粘れたらいい」と意気込んだ。