丸山元気（35）が新潟12Rをヴェントインコーダで制し、JRA通算700勝を達成した。史上70人目、現役26人目。丸山は「前半2Rを勝てなくて、流れが良くないなと思っていましたが、メインレースと最終レースで勝てて良かったです」と笑顔。続けて「全然大きいレースで勝てていないので、そのようなレースで勝てるように」と抱負を語った。