◇BリーグCS決勝第1戦琉球71―69長崎（2026年5月23日横浜アリーナ）2戦先勝方式の第1戦が行われ、琉球（ワイルドカード）が長崎（西地区1位）に71―69で競り勝ち、3季ぶり2度目の優勝に王手をかけた。琉球一筋のベテラン・岸本隆一（36）が14得点をマークするなど活躍して先勝。得意の堅守で序盤から主導権を奪い、猛攻を受けた終盤もしのいだ。プレーオフ初進出の長崎は崖っ縁から逆転頂点を狙う。5季連続のファイナ