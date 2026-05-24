「高校野球春季近畿大会、立命館宇治１１−９履正社」（２３日、わかさスタジアム京都）立命館宇治（京都２位）が履正社（大阪１位）との乱打戦を１１−９で制し、２０１１年以来１５年ぶりに春季近畿大会で白星を挙げた。２年生で主将を務める江原雅登捕手は２安打１打点をマーク。四つの盗塁阻止も記録し、攻守で準決勝進出にを導いた。２年生ながら主将として、捕手として頼もしい姿を見せた。２０安打を浴びながらも立命