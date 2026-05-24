「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）先発のＤｅＮＡ・入江が１回６失点ＫＯと誤算だった。初回、２死走者なしから四球を挟み６連打。１イニングに４０分、６０球を費やしてＫＯとなり「自分の投球ができず申し訳ないです」とうなだれた。相川監督は「しっかり捉えられて、初回からああいう結果になってしまって。苦しいスタートだった」と話した。今後は２軍再調整も選択肢として課題に取り組む。