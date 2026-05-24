「第93回ダービー」（31日、東京）に出走するジャスティンビスタ（牡＝吉岡）が23日、栗東で実質的な最終追いを行った。CWコース3頭併せで6F80秒1〜1F11秒4をマーク。僚馬2頭を追走する形から直線は最内へ。間に入ったシートゥサミット（3歳未勝利）と併入、外ライラ（4歳2勝クラス）に1馬身先着した。吉岡師は「全体的に良かったと思います。ゴール板を過ぎてからもしっかり動かして、余力もありましたしね」と納得の口ぶり。