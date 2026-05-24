「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）黄金ルーキー効果で４連勝！阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍合流後、チームは４戦４勝で貯金が今季初の２桁「１０」に到達した。立石は五回に先制の２点適時打。これがプロ初となる決勝打となった。三回の中前打でデビューから４戦連続安打も記録し好守も見せ、東京ドームの虎党を魅了した。大音量の六甲おろしが鳴り響く東京ドーム。熱狂の渦のど真ん