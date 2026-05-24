◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）単独首位だった大関・霧島が伯乃富士に寄り倒されて3敗に後退。小結・若隆景が琴栄峰との3敗同士の一番を押し出しで制し、トップに並んだ。千秋楽は霧島が宇良、22年春場所以来25場所ぶりの優勝を目指す若隆景は藤凌駕と対戦。2人とも勝てば優勝決定戦となる。4敗の義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕の平幕5人にも優勝の可能性が残る混戦となった。優勝の可能性を