「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）これぞ“ブンブン丸”野球の神髄だ。ヤクルトは歴史的な初回の先制攻撃で主導権を握った。２連勝でリーグ首位堅守。池山監督は、「本当にみんなよく食らいついてくれたと思う。粘り強く五回、六回（まで）という勝負かなと思っていたので、僕がびっくりしているぐらいです」と朗らかに笑った。一回２死後、怒濤（どとう）の打者８人の猛攻。内山の二塁打から３連打を浴