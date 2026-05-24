香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターCは24日、シャティン競馬場で9頭で争われる。日本馬は2頭。カタール遠征の前走アミールトロフィーで昨年京都大賞典に続く2度目の重賞制覇を飾ったディープモンスター（牡8＝池江）、5度目の海外遠征で3度目のシャティン滞在となるローシャムパーク（牡7＝田中博）が参戦する。大手ブックメーカー、英bet365社のオッズは前走クイーンエリザベス2世C