◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）霧島と若隆景が3敗で並んで千秋楽を迎えますが、この日の内容は好対照でした。若隆景は下から入るイメージがいつもの場所よりできています。右肘に爆弾を抱えていますが、はず、おっつけを繰り出し厳しい攻めです。琴栄峰に力の差を見せつける圧勝。軽量力士の理想とする形で、お手本のような内容です。逆に霧島は技術面で課題を露呈しました。土俵際に攻め込んだ時にも