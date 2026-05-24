ファンの強大な愛に包まれ、郷はアンコールで大号泣した。１９７１年のファンクラブ発足から５５年。ここまで歩んできた軌跡を「５５年を支えてくれたのは、まぎれもなくファンクラブの方だった。アイドルという道をいまだに歩める奇跡は、ファンの皆さんの支えがあってからこそ…」と振り返り、声を震わせながら「ＡＬＬＭＹＬＯＶＥ」を歌い上げた。他界した母から「ファンがいたからこそ、あんたは存在できる」とたたき