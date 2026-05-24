◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）霧島が痛い一敗を喫した。得意の左四つで伯乃富士を土俵際まで追い込んだが、攻め切れず。相手の寄りに一枚まわしが切れ、最後は寄り倒された。八角理事長（元横綱・北勝海）は「一枚まわしで力が伝わらなかった」と指摘。30歳の大関は支度部屋で取材に応じず、悔しそうな表情を浮かべていたが、報道陣へ向かって「うっす」と会釈しながら帰路に就いた。敗戦を糧に運命の