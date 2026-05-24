◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）伯乃富士が霧島を寄り倒して4敗を死守。途中休場した春場所で負傷した左足で土俵際を耐え、逆転勝ちを飾った。大関を3敗へ後退させ、自らの優勝の可能性も残し、7人に優勝の可能性が残る混戦を演出。「両親が来る日に、この番付で結びで取れると思ってなかった。いいところを見せられた」と鳥取県倉吉市から訪れた両親の声援を力に変えた。千秋楽の藤青雲戦へ「やり切りた