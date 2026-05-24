俳優の趣里（３５）が、テレビ朝日系７月期ドラマ「大空港〜ＧＡＴＥ２４〜」（木曜、後９・００）に主演することが２３日、分かった。趣里は約１年半ぶりのドラマ出演で、同局系連ドラ初主演となる。巧妙化・深刻化の一途をたどる国際犯罪を水際で防ぐ空港の入管・税関を舞台に、新設された内閣官房直属のチーム「ＧＡＴＥ２４」が日本の平和と安全を守るために奮闘する痛快エンターテインメント劇。趣里は圧倒的な観察眼を持