◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）宇良が藤ノ川を突き落として4敗を守った。藤ノ川の突き、押しに防戦一方だったが、土俵際で体を後ろに大きく反らせて左から突き落とした。持ち前の体の柔らかさで執念の逆転劇を演じ、館内は大歓声。昨年秋場所以来4場所ぶりに2桁勝利に到達したが「まだ終わってない。千秋楽が終わった結果なので」と淡々と話した。千秋楽は結びの一番で3敗の霧島に挑むことが決まった。