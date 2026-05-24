巨人は２３日の阪神戦（東京ドーム）で０―３と完封負け。打線は相手先発・村上頌樹投手（２７）を打ち崩すことはできなかった。この日、「左太もも裏の肉離れ」で一軍を離脱した平山功太内野手（２２）に代わり、浅野翔吾外野手（２１）が今季初の一軍昇格＆１番・中堅で先発出場。初回先頭でいきなり二塁打を放った。その後、一死三塁から３番・吉川の一ゴロ間に三塁走者・浅野が?ギャンブルスタート?を切るも、本塁でタッチ