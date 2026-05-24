米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４６）が、極悪軍「ＭＦＴ（マイ・ファミリー・ツリー）」に完全ＫＯされた。ソロ・シコア率いるＭＦＴとは昨年から抗争が続いている。元新日本プロレスのタマ・トンガには再三にわたってユニット離脱を勧め、ＭＦＴを揺さぶってきた。これにはシコアと、タマの実弟で元新日本のヒクレオことタラ・トンガは面白くない。先週のスマックダウンではバックステージでタ