新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２３日姫路大会のＢブロック公式戦で、エル・デスペラードが極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＨＯ（３６）から３勝目を挙げた。入場時にＨ．Ｏ．Ｔのディック東郷に襲撃されたデスペラードは、その後もイス攻撃を浴びるなど、大ダメージを負った状態で試合開始のゴングを聞いた。試合が始まっても腕攻めとダーティーフ