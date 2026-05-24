阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、右肘手術からリハビリ過程の下村海翔投手（２４）について、オリジナルの復帰プランを用意した。２２日にはファーム・リーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）でプロ初登板。１イニングを投げ１安打１失点で、最速は１５２キロを計測した。指揮官は初の実戦マウンドを映像で確認。「大きな一歩です」とうなずいた。登板後に２軍からの報告も受け、今後について「来週、シムゲームで３イニング」と