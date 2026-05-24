◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）何かを持っている男だ。“まさか”の一打にスタンドがざわめく中、巨人・浅野が二塁に滑り込んだ。今季初めて１軍に昇格し、「１番・中堅」で即先発出場。初回先頭の打席で、先発・村上の１４４キロ直球を振り抜いた打球は遊撃後方に高く上がった。しかし、遊撃手、左翼手、中堅手が譲り合い白球が３人の真ん中にポトリと落下。今季初打席で放った安打は、運が味方