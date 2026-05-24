◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンドーム）広島の石原が同点の1号ソロを放ち、2試合ぶりの先発起用に応えた。2―3の4回2死から、大野の低め143キロを仕留め、左中間席へ運んだ。これが24年7月13日のヤクルト戦以来、2年ぶりの一発。「早いうちに追いつけて良かったと思いますし、バッテリーとしても、すごい良い1点になった」とうなずいた。今季初めてバッテリーを組んだ先発・森下を3勝目に導くなど