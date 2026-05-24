「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神が４連勝で今季最多の貯金１０とした。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が五回に中前へプロ初の決勝打となる先制２点適時打を放った。先発・村上頌樹投手は３安打で今季初完投初完封となる３勝目。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−村上が完封。「本当に素晴らしいピッチング。チームがかみ合いましたね」−どこが良かったか。「最近は低めにボ