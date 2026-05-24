◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンドーム）広島・森下が、ようやく負の連鎖に終止符を打った。6回7安打3失点の粘投で3勝目。ビジター球場、中日戦といずれも連敗を「9」で止めた。「立ち上がりは良くなかった。今日は本当にチームのみんなに助けてもらいました。（連敗が止まって）よかったなと思います」立ち上がりは苦しんだ。1点を先制してもらった直後に、4安打を集められて2失点。あっさり逆転