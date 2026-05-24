「ファーム・西地区、阪神１−３オリックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）不測のアクシデントはあったが、堂々とデビューを飾った。公式戦初登板、初先発となった阪神ドラフト４位の早瀬（神村学園）は３回３安打無失点の好投で力を示した。「自分の中で良いストレートが投げられた。しっかりバッターと勝負ができて良かった」初回は２死から杉本に左前打を浴びたが、頓宮を二ゴロに抑えた。二回は２死から福永、