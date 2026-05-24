◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンドーム）広島の辰見が9回に一塁代走で出場し、10盗塁目を記録した。「仕事ができたので良かった。（2桁盗塁は）最低限の目標にしていたところ」とコメント。「これからも積み重ねていきたい」と意気込んでいた。