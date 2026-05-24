俳優の佐藤二朗（５７）が２３日、都内で行われた映画「名無し」の公開記念舞台あいさつに、共演のＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・丸山隆平（４２）らと出席した。同作は佐藤が原作・脚本・主演を務めたサイコバイオレンスで「５年前に二子玉川に家族３人で行って、公園で家族が遊んでいるのをぼーっと見て思いついた話」と独特の感性を明かすと、「怖いな！」とセルフツッコミ。丸山も「怖いっすよ！そんな穏やかな風景やのに」と続