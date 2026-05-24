◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月23日バンテリンドーム）中日は記録に残らない“失策”が敗戦を招き、今季ワーストタイとなる借金14に逆戻りした。井上監督は、「ミスが失点につながっているということは、間違いないでしょうね…」と唇をかんだ。指揮官が振り返ったのは、3―1の3回2死一、三塁の場面。大野が坂倉をゴロに打ち取ったかと思われたが、二塁手・山本のグラブトスによる一塁送球が浮き、タイムリー内野