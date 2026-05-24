◇パ・リーグオリックス1―4西武（2026年5月23日ベルーナドーム）連勝が「3」、西武戦の連勝が「6」で止まったオリックスだが、収穫は4年目21歳の内藤だ。2年ぶり1軍昇格即、初の4番スタメンに抜てきされると、4回1死一塁で佐藤爽のチェンジアップを左手一本で運ぶ左越え二塁打。この後二塁走者でけん制死したことには「守備も走塁もやらないと生き残れない」と猛省したが「泳いでもあれぐらい飛ぶ、というのは自分の中