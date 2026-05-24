◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンドーム）広島の名原が、デビューから2試合連続でマルチ安打を記録した。初めて1番で先発出場すると、初回の打席で大野から中前打。さらに、4回2死一塁でも再び左腕から左前打を放った。「昨日と打順が違うだけで、やることは変わらない。とにかく必死に、チームの（勝利の）ためにと思って試合に入った」21日に支配下登録されたばかりだが、2試合連続で快音を響か