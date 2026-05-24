WHOのテドロス事務局長【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は23日、総会で演説し、感染症の世界的大流行（パンデミック）への備えとして昨年5月に成立した国際ルール「パンデミック条約」を巡り、運用規則となる「付属書」の合意を急ぐよう各国に訴えた。ジュネーブで18日から開かれていた総会は23日閉幕した。各国が条約の署名・批准の手続きを始めるためには付属書の採択が必要。テドロス氏は、国際社