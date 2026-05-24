「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第３日」（２３日、蒲生ＧＣ＝パー７２）１７位から出たツアー屈指の飛ばし屋・出利葉（いでりは）太一郎（２５）＝フリー＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算９アンダーとして、首位と４打差の９位に浮上した。日本オープン選手権、日本ツアー選手権、日本シリーズＪＴカップに続き、史上最年少４冠のかかる蟬川泰果（２５）＝アース製薬