趣里がテレビ朝日ドラマ初主演を務める『大空港～GATE24～』が、7月期の木曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：趣里、朝ドラヒロインを経て変化したプレッシャーとの向き合い方「心身ともに鍛えられた」 本作は、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠である木曜ドラマに新たに誕生